Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку справки о банковском балансе

Апелляционный суд оставил 76-летней женщине в силе приговор в 1 год.

Источник фото: Yonhap

Теща президента Южной Кореи Чхве Юн Сун была задержана после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор об однолетнем заключении за подделку финансового документа, использовавшегося в сделке по покупке земли, – сообщает Yonhap.

Апелляционный суд города Уйджонбу отклонил апелляцию Чхве Юн Сун, которая требовала пересмотра приговора, вынесенного ей районным судом.

Апелляционный суд подтвердил решение суда низшей инстанции, признав 76-летнюю женщину виновной в изготовлении фальшивой справки о банковском балансе и использовании её для покупки участка земли в районе Соннам на юге Сеула с апреля 2013 года по октябрь того же года. Поддельный документ свидетельствовал о том, что она положила на счет 34,7 миллиарда вон (27 миллионов долларов США).

Суд сослался на «тяжесть преступления», арестовав ее, добавив, что право Чой на защиту было полностью гарантировано.

Выслушав приговор, Чхве решительно заявляла о своей невиновности и в конце концов потеряла сознание.

В декабре 2021 года районный суд того же города приговорил ее к одному году лишения свободы по обвинению в подделке документов. Тогда ее не арестовали.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.