Тещу президента Південної Кореї затримали за підробку довідки про банківський баланс

Апеляційний суд залишив 76-річній жінці в силі вирок в 1 рік.

Джерело фото: Yonhap

Теща президента Південної Кореї Чхве Юн Сун була затримана після того, як апеляційний суд залишив в силі вирок про однорічне ув'язнення за підробку фінансового документа, що використовувався в угоді з купівлі землі, – повідомляє Yonhap.

Апеляційний суд міста Уйджонбу відхилив апеляцію Чхве Юн Сун, яка вимагала перегляду вироку, винесеного їй районним судом.

Апеляційний суд підтвердив рішення суду нижчої інстанції, визнавши 76-річну жінку винною у виготовленні фальшивої довідки про банківський баланс і використанні її для купівлі ділянки землі в районі Соннам на півдні Сеула з квітня 2013 року по жовтень того ж року. Підроблений документ свідчив про те, що вона поклала на рахунок 34,7 мільярда вон (27 мільйонів доларів США).

Суд послався на «тяжкість злочину», заарештувавши її, додавши, що право Чой на захист було повністю гарантоване.

Вислухавши вирок, Чхве рішуче заявляла про свою невинуватість і врешті-решт втратила свідомість.

У грудні 2021 року районний суд того ж міста засудив її до одного року позбавлення волі за звинуваченням у підробці документів. Тоді її не заарештували.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.