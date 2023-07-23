В США горилла Салли, которую считали самцом, родила малыша

В штате Огайо в США сотрудники зоопарка были удивлены, когда горилла, которую они четыре года считали самцом, родила малыша.
Об этом рассказали в зоопарке.
Горилла по имени Салли проживает в Колумбском зоопарке с 2019 года. Но в четверг ее обнаружили с ребенком.
«(Рождение) было неожиданным, но волнующим для команды опекунов и важным для сохранения вида, находящегося под угрозой исчезновения», - написали в блоге.
В зоопарке отметили, что Салли была молодым и здоровым животным и не нуждалась в каких-либо процедурах, которые привели бы к открытию ее стати ранее.
Никто ничего не подозревал, пока не увидели, как самец кормит своего ребенка.
В зоопарке также заявили, что проведут ДНК тесты, чтобы определить отца.
Источник фото: columbuszoo.org
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