В США горилла Салли, которую считали самцом, родила малыша

Никто ничего не подозревал, пока не увидели, как самец кормит своего ребенка.

Источник фото: columbuszoo.org

В штате Огайо в США сотрудники зоопарка были удивлены, когда горилла, которую они четыре года считали самцом, родила малыша.

Об этом рассказали в зоопарке.

Горилла по имени Салли проживает в Колумбском зоопарке с 2019 года. Но в четверг ее обнаружили с ребенком.

«(Рождение) было неожиданным, но волнующим для команды опекунов и важным для сохранения вида, находящегося под угрозой исчезновения», - написали в блоге.

В зоопарке отметили, что Салли была молодым и здоровым животным и не нуждалась в каких-либо процедурах, которые привели бы к открытию ее стати ранее.

Никто ничего не подозревал, пока не увидели, как самец кормит своего ребенка.

В зоопарке также заявили, что проведут ДНК тесты, чтобы определить отца.

Источник фото: columbuszoo.org

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