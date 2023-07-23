У США горила Саллі, яку вважали самцем, народила малюка

Ніхто нічого не підозрював, поки не побачили, як самець годує свою дитину.

У штаті Огайо в США співробітники зоопарку були здивовані, коли горила, яку вони чотири роки вважали самцем, народила малюка.

Про це розповіли в зоопарку.

Горила на ім’я Саллі мешкає в Колумбському зоопарку з 2019 року. Але в четвер її виявили з дитиною.

«(Народження) було несподіваним, але хвилюючим для команди опікунів і важливим для збереження виду, що перебуває під загрозою зникнення», – написали у блозі.

У зоопарку зазначили, що Саллі була молодою та здоровою твариною і не потребувала жодних процедур, які б призвели до відкриття її статі раніше.

Ніхто нічого не підозрював, поки не побачили, як самець годує свою дитину.

У зоопарку також заявили, що проведуть ДНК-тести, щоб визначити батька.

Источник фото: columbuszoo.org

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