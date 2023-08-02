Водители новых автомобилей Tesla жалуются на проблемы с рулевым управлением: в США проводится расследование

Покупатели новых машин сообщили, что усилитель рулевого управления перестает работать, а в редких случаях пользоваться автомобилем становится вообще невозможно.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США проводит расследование проблем с рулевым управлением в автомобилях Tesla Model 3 и Model Y 2023 года выпуска.

Как говорится в официальном заявлении ведомства, причиной стали жалобы водителей.

Покупатели новых машин сообщили, что усилитель рулевого управления перестает работать, а в редких случаях пользоваться автомобилем становится вообще невозможно.

«Пять сообщений указывают на невозможность вождения автомобиля. Еще семь сообщений указывают на потерю усилителя рулевого управления, что привело к увеличению усилий по управлению автомобилем. Начато расследование для оценки масштабов, частоты, производственных процессов и степени тяжести этого состояния», — говорится в отчете администрации.

Как сообщило Electrek, из-за проблем с управлением не было зарегистрировано случаев ранения или гибели людей. Однако один из инцидентов стал причиной крушения и пожара. Расследование охватывает 28 тысяч экземпляров Tesla. Если обнаружат массовые изъяны, то компании придется отзывать автомобили по продажам, что нанесет огромный финансовый ущерб.

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