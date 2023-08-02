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  1. У світі

Водії нових автомобілів Tesla скаржаться на проблеми із рульовим керуванням: у США проводять розслідування

19:34, 2 серпня 2023
Покупці нових машин повідомили, що підсилювач рульового управління перестає працювати, а в окремих випадках користуватися автомобілем стає взагалі неможливо.
Водії нових автомобілів Tesla скаржаться на проблеми із рульовим керуванням: у США проводять розслідування
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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США проводить розслідування щодо проблем з кермовим керуванням в автомобілях Tesla Model 3 та Model Y 2023 року випуску.

Як мовиться в офіційній заяві відомства, причиною стали скарги водіїв.

Покупці нових машин повідомили, що підсилювач рульового управління перестає працювати, а в окремих випадках користуватися автомобілем стає взагалі неможливо.

«П'ять повідомлень вказують на неможливість керування автомобілем. Ще сім повідомлень вказують на втрату підсилювача рульового управління, що призвело до збільшення зусиль з керування автомобілем. Було розпочато розслідування для оцінки масштабів, частоти, виробничих процесів і ступеня тяжкості цього стану», — йдеться у звіті адміністрації.

Як повідомило Electrek, через проблеми з керуванням не було зареєстровано випадків поранення або загибелі людей. Однак один з інцидентів став причиною аварії та пожежі. Розслідування охоплює 28 тисяч екземплярів Tesla. Якщо виявлять масові вади, то компанії доведеться відкликати автомобілі з продажу, що завдасть величезних фінансових збитків.

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