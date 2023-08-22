Производитель одежды Uniqlo закрыл бизнес в россии

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в россии.

Японский производитель и продавец одежды Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в россии. Об этом сообщают РросСМИ.

Отмечается, что российский бизнес Uniqlo был представлен ООО «Юникло рус» и принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%).

О прекращении аренды помещений подтвердили владельцы торговых центров, где раньше находились точки Uniqlo.

Так, например, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime.

«Этот самый ритейлер занял площади компании и в торговом центре Европолис на пр-те Мира. Помещение Uniqlo в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и в здании на Новом Арбате уже арендует Gloria Jeans, а новый проект Lady & Gentleman City – Just Clothes – открыл свои точки на месте магазинов японской компании в «Авиапарке». », а также в «Мегасе» в Химках и Теплом Состоянии», – говорится в сообщении.

В марте прошлого года компания сообщила «о временной остановке» своих точек в россии, а уже в последней отчетности речь идет о «полном закрытии бизнеса».

После закрытия магазинов выручка компании упала более чем вдвое – с 26,9 млрд до 12 млрд руб, а вместо прибыли позапрошлого года в размере 4,1 млрд руб Uniqlo зафиксировал убыток на 10,7 млрд руб.

Добавляется, что согласно отчетности Fast Retailing Group, в начале 2022 г. под вывеской Uniqlo в россии работало 49 магазинов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.