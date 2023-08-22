Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судові рішення про стягнення грошей з Кабміну можна буде виконати, – Уряд вніс законопроект

Казначейству дозволять виконувати судові рішення про стягнення коштів з Кабінету Міністрів України.

Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

Верховна Рада ухвалила закон про обчислення строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни

Парламент прийняв зміни до КПК: на думку депутатів, практика засвідчила потребу змін в обчисленні строків досудового розслідування у провадженнях, де жодній особі не повідомлено про підозру.

Дуже часто люди йдуть пішки через мінні поля, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки, – Зеленський стосовно контрнаступу на півдні

Володимир Зеленський: «На південному напрямку все дуже щільно заміновано, і люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки».

Зеленський про посилення мобілізації: Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати

Володимир Зеленський прокоментував посилення мобілізації.

  1. У світі

Виробник одягу Uniqlo закрив бізнес у росії

14:10, 22 серпня 2023
Японський виробник та продавець одягу Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у росії.
Виробник одягу Uniqlo закрив бізнес у росії
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Японський виробник та продавець одягу Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у рф. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що російський бізнес Uniqlo був представлений ТОВ «Юнікло рус» і належав фірмі Fast Retailing (75%) і Mitsubishi Corporation (25%).

Про припинення оренди приміщень підтвердили власники торгових центрів, де раніше знаходилися точки Uniqlo.

Так, наприклад, на місці магазину японського бренду в комплексі «Атріум» біля Курського вокзалу з'явився бутик Lime.

«Цей самий ритейлер зайняв площі компанії і в торговому центрі «Європоліс» на пр-ті Миру. Приміщення Uniqlo в «Афімолл-сіті», «Європейському», «Форт Відрадне» і в будівлі на Новому Арбаті вже орендує Gloria Jeans, а новий проєкт Lady & Gentleman City - Just Clothes - відкрив свої точки на місці магазинів японської компанії в «Авіапарку», а також у «Мегас» у Хімках і Теплому Стані»,  – йдеться в повідомленні.

У березні минулого року компанія повідомила «про тимчасове зупинення» своїх точок у рф, а вже в останній звітності йдеться про «повне закриття бізнесу».

Після закриття магазинів виторг компанії впав більш ніж удвічі - з 26,9 млрд до 12 млрд руб, а замість прибутку позаминулого року в розмірі 4,1 млрд руб Uniqlo зафіксував збиток на 10,7 млрд руб.

Додається, що згідно зі звітністю Fast Retailing Group, на початку 2022 р. під вивіскою Uniqlo в росії працювало 49 магазинів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду