Финляндия отправит Украине оборонное оборудование на 94 млн евро

Финляндия, руководствуясь потребностями ВСУ, увеличила пакет помощи Украине.

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Финляндия отправит больше оборонного оборудования для помощи Украине. Президент Республики принял этот вопрос 25 августа 2023 года по представлению Правительства. Это будет 18-й пакет военной помощи для Украины, – сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

Замена оборонных средств, содержащихся в этом пакете, будет стоить Финляндии примерно 94 миллиона евро. Совокупная стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных до сих пор, составляет около 1,3 миллиарда евро.

«Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой», – сказал министр обороны Финляндии Антти Хеккянен, отметив, что ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию россии против Украины.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности относительно содержания пакета, способа его доставки и графика не предоставляются.

При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы ВСУ.

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