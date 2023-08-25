Сотрудникам госучреждений и соцработникам на опасных территориях повышены зарплаты — решение Правительства

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина.

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Работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий повышен уровень оплаты труда. Также повышена заработная плата работникам предоставлятелей социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия.

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина, сообщили в Минреинтеграции.

Документом предусматривается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку за работу:

- работникам государственных учреждений, учреждений и организаций, которые работают на территориях активных боевых действий - 100% должностного оклада, на территориях возможных боевых действий - 50% должностного оклада;

— работникам предоставлятелей социальных услуг коммунального сектора, осуществляющих деятельность на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия — 100% должностного оклада. Речь идет о территориях, по которым не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможных боевых действий). Это определяется Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года.

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