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  1. В Україні

Працівникам держустанов та соцпрацівникам на небезпечних територіях підвищено зарплати — рішення Уряду

14:43, 25 серпня 2023
Відповідна Постанова була прийнята на засіданні Кабміну.
Працівникам держустанов та соцпрацівникам на небезпечних територіях підвищено зарплати — рішення Уряду
Джерело фото: Уніан
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Працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій підвищено рівень оплати праці. Також підвищено заробітку плату працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії.

Відповідна Постанова була прийнята на засіданні Кабміну, повідомили у Мінреінтеграції.

Документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:

— працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій — 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій — 50% посадового окладу;

— працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що здійснюють діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії — 100% посадового окладу. Йдеться про території щодо яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій). Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.

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