Фінляндія відправить Україні оборонне обладнання на 94 млн євро

Фінляндія, керуючись потребами ЗСУ, збільшила пакет допомоги Україні.

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Фінляндія відправить більше оборонного обладнання для допомоги Україні. Президент Республіки ухвалив це питання 25 серпня 2023 року за поданням Уряду. Це буде 18-й пакет військової допомоги для України, – повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

Заміна оборонних засобів, що містяться в цьому пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 94 мільйони євро. Сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

«Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною», – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хеккянен, зазначивши, що ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію росії проти України.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакету, способу його доставки та графіку не надаються.

При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси ЗСУ.

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