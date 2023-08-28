Дело о штурме Капитолия: суд на Трампом начнется в разгар избирательной кампании в США

Судья назначила дату суда.

В понедельник, 28 августа, судья, которой поручено рассматривать уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа по выборам 2020 года, назначила дату суда над экс-президентом США Дональдом Трампом. Суд начнется 4 марта 2024 года.

Как пишет «AP», об этом объявила окружная судья Таня Чуткан.

Судья отклонила ходатайство адвокатов Трампа об отложении судебного разбирательства до апреля 2026 года и одновременно назначила начало суда позже января, как этого ходатайствовали федеральные прокуроры.

В СМИ пишут, что если эта дата сохранится, она будет прямо в середине календаря выдвижения кандидатов в президенты от республиканцев и за день до так называемого «супервторника» – одного из важнейших дней в американской предвыборной кампании, когда первичные выборы (праймериз и кокусы) проводят наибольшее количество штатов.

Их результат может определить, какой именно кандидат получает партийную номинацию для участия в президентских выборах.

Ранее мы писали, что бывший президент США Трамп сдался правоохранителям в штате Джорджия и пробыл в тюрьме около 20 минут.

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