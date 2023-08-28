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Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

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Дело о штурме Капитолия: суд на Трампом начнется в разгар избирательной кампании в США

19:31, 28 августа 2023
Судья назначила дату суда.
Дело о штурме Капитолия: суд на Трампом начнется в разгар избирательной кампании в США
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В понедельник, 28 августа, судья, которой поручено рассматривать уголовное дело против бывшего президента Дональда Трампа по выборам 2020 года, назначила дату суда над экс-президентом США Дональдом Трампом. Суд начнется 4 марта 2024 года.

Как пишет «AP», об этом объявила окружная судья Таня Чуткан.

Судья отклонила ходатайство адвокатов Трампа об отложении судебного разбирательства до апреля 2026 года и одновременно назначила начало суда позже января, как этого ходатайствовали федеральные прокуроры.

В СМИ пишут, что если эта дата сохранится, она будет прямо в середине календаря выдвижения кандидатов в президенты от республиканцев и за день до так называемого «супервторника» – одного из важнейших дней в американской предвыборной кампании, когда первичные выборы (праймериз и кокусы) проводят наибольшее количество штатов.

Их результат может определить, какой именно кандидат получает партийную номинацию для участия в президентских выборах.

Ранее мы писали, что бывший президент США Трамп сдался правоохранителям в штате Джорджия и пробыл в тюрьме около 20 минут.

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