Справа про штурм Капітолія: суд на Трампом почнеться у розпал виборчої кампанії у США

Суддя призначила дату суду.

У понеділок, 28 серпня, суддя, якій доручено розглядати кримінальну справу проти колишнього президента Дональда Трампа щодо виборів 2020 року, призначила дату суду над експрезидентом США Дональдом Трампом. Суд почнеться 4 березня 2024 року.

Як пише «AP» про це оголосила окружна суддя Таня Чуткан.

Суддя відхилила клопотання адвокатів Трампа про відкладення судового розгляду до квітня 2026 року, та водночас призначила початок суду пізніше січня, як цього клопотали федеральні прокурори.

У ЗМІ пишуть, що якщо ця дата збережеться, вона буде прямо в середині календаря висунення кандидатів у президенти від республіканців і за день до так званого «супервівторка» - одного з найважливіших днів в американській передвиборній кампанії, коли первинні вибори (праймериз і кокуси) проводить найбільша кількість штатів.

Їхній результат може визначити, який саме кандидат отримує партійну номінацію для участі в президентських виборах.

Раніше ми писали, що колишній президент США Трамп здався правоохоронцям у штаті Джорджія і пробув у вʼязниці близько 20 хвилин.

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