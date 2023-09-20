Глава Еврокомиссии потрясена прогрессом Украины на пути в ЕС

Урсула фон дер Ляен оценила прогресс Украины по пути в Евросоюз.

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен потрясена прогрессом Украины в реализации реформ во время военных действий. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я удивлена тем, как Украина проводит очень сложные реформы, пока она ведет войну. Если они будут держать темп – а я вижу, что они абсолютно мотивированы – это решающий момент», - заявила глава.

Фон дер Ляен убеждена, что Украина в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство в Евросоюзе.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту украинцам до 2025 года.

Также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС в ближайшие 2 года, а в НАТО – еще раньше.

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