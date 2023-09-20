Очільниця Єврокомісії вражена прогресом України на шляху до ЄС

Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до Євросоюзу.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вражена прогресом України в реалізації реформ під час військових дій. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я вражена тим, як Україна проводить дуже складні реформи, поки вона веде війну. Якщо вони триматимуть темп - а я бачу, що вони абсолютно мотивовані - це вирішальний момент», - заявила очільниця.

Фон дер Ляєн переконана, що Україна врешті-решт досягне успіху у своїй заявці на членство в Євросоюзі.

Раніше ми писали, що Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року.

Також віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде готова до членства в ЄС у найближчі 2 роки, а до НАТО – ще раніше.

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