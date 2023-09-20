Буковинський правоохоронець прикривав діяльності нарколабораторій, за що отримав 4 роки в'язниці

За матеріалами ДБР 4 роки проведе за ґратами правоохоронець з Буковини, який зі спільниками забезпечував діяльність двох нарколабораторій.

Джерело фото: ДБР

Суд у Чернівецькій області визнав винним і засудив правоохоронця з Буковини до 4 років позбавлення волі за сприяння у діяльності підпільних нарколабораторій. За матеріалами Державного бюро розслідувань, правоохоронець разом зі спільниками забезпечував роботу цих лабораторій, що виготовляли наркотичні засоби, – повідомляє ДБР.

Діяльність цих лабораторій була викрита правоохоронцями в березні 2023 року. Під час обшуків було вилучено значну кількість наркотиків, зокрема 4000 доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кілограмів різноманітних прекурсорів, хімічний посуд та обладнання для виробництва наркотиків. Лише за один місяць, зловмисники могли заробляти до 1 мільйона гривень.

Під час операцій затримано дев'ять членів цієї злочинної групи. Основного підозрюваного було спіймано «на гарячому» під час спроби збуту наркотиків. Правоохоронець співпрацював зі вісьмома цивільними особами, які також привласнилися до іншого кримінального провадження та вже передані відповідним правоохоронним органам.

Чоловік визнав свою вину і повністю розкаявся в своїх діях. Суд встановив його вину в незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.