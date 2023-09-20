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МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку із загостренням в Карабасі

12:10, 20 вересня 2023
Українцям радять не відвідувати Карабах та утриматись від участі в акціях у Вірменії.
МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку із загостренням в Карабасі
Фото: REUTERS
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Міністерство закордонних справ застерегло громадян України у зв'язку із загостренням безпекової ситуації в регіоні Карабаху.  Українцям радять не відвідувати Карабах та утриматись від участі в акціях у Вірменії.

"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Карабасі рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані", – йдеться у повідомленні МЗС.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадяни України можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію Посольства України в Вірменії: +374 7710 0273.

Також українські громадяни можуть звертатися на гарячу лінію МЗС України: +38 044 238 1588.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі.

Азербайджан вимагає від Вірменії виведення військ з Нагорного Карабаху.

У Єревані люди вийшли на протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду. Причиною цього є невдоволення реакцією влади на загострення конфлікту з Азербайджаном. 

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