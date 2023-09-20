МИД дало рекомендации украинцам в связи с обострением в Карабахе

Украинцам советуют не посещать Карабах и воздержаться от участия в акциях в Армении.

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел предостерегло граждан Украины в связи с обострением ситуации безопасности в регионе Карабаха. Украинцам советуют не посещать Карабах и воздержаться от участия в акциях в Армении.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Карабахе рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от посещения этого региона, а также избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване", – говорится в сообщении МИД.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, граждане Украины могут обращаться на круглосуточную горячую линию Посольства Украины в Армении: +374 7710 0273.

Также украинские граждане могут обращаться на горячую линию МИД: +38 044 238 1588.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Также известно, что Азербайджан требует от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.

В Ереване люди вышли на протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.