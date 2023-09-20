МИД дало рекомендации украинцам в связи с обострением в Карабахе

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Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

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МИД дало рекомендации украинцам в связи с обострением в Карабахе

12:10, 20 сентября 2023
Украинцам советуют не посещать Карабах и воздержаться от участия в акциях в Армении.
МИД дало рекомендации украинцам в связи с обострением в Карабахе
Фото: REUTERS
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Министерство иностранных дел предостерегло граждан Украины в связи с обострением ситуации безопасности в регионе Карабаха. Украинцам советуют не посещать Карабах и воздержаться от участия в акциях в Армении.

"В связи с обострением ситуации безопасности в Карабахе рекомендуем гражданам Украины сейчас воздержаться от посещения этого региона, а также избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване", – говорится в сообщении МИД.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, граждане Украины могут обращаться на круглосуточную горячую линию Посольства Украины в Армении: +374 7710 0273.

Также украинские граждане могут обращаться на горячую линию МИД: +38 044 238 1588.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе.

Также известно, что Азербайджан требует от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха.

В Ереване люди вышли на протест. Толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

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