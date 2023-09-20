Буковинский правоохранитель прикрывал деятельность нарколабораторий, за что получил 4 года тюрьмы

По материалам ГБР 4 года проведет за решеткой правоохранитель из Буковины, который с сообщниками обеспечивал деятельность двух нарколабораторий.

Источник фото: ГБР

Суд в Черновицкой области признал виновным и приговорил правоохранителя из Буковины к 4 годам лишения свободы за содействие в деятельности подпольных нарколабораторий. По материалам Государственного бюро расследований, правоохранитель вместе с сообщниками обеспечивал работу этих лабораторий, которые изготавливали наркотические средства, – сообщает ГБР.

Деятельность этих лабораторий была разоблачена правоохранителями в марте 2023 года. Во время обысков было изъято значительное количество наркотиков, в частности 4000 доз амфетамина, более 40 литров и почти 50 килограммов различных прекурсоров, химическая посуда и оборудование для производства наркотиков. Только за один месяц, злоумышленники могли зарабатывать до 1 миллиона гривен.

Во время операций задержаны девять членов этой преступной группы. Основной подозреваемый был пойман «на горячем» при попытке сбыта наркотиков. Правоохранитель сотрудничал с восемью гражданскими лицами, которые также присвоились к другому уголовному производству и уже переданы соответствующим правоохранительным органам.

Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся в своих действиях. Суд установил его вину в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупных размерах по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

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