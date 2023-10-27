В Латвии хотят передавать Украине конфискованные авто с российской регистрацией

Законопроект предусматривает, что в случае, если авто не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, оно будет конфисковано.

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В Латвии Сейм утвердил в первом чтении поправки к Закону «О дорожном движении», которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в рф транспортных средств. Об этом пишет издание «Delfi».

Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в рф, должен будет зарегистрировать транспортное средство или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

После окончания переходного периода использование зарегистрированных в россии транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено, если человек пересекает территорию страні транзитом.

Транспортное средство, зарегистрированное в рф, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

При этом поправки обязывают, что перед въездом в Латвию лицо будет обязано подать информацию о транспортном средстве, водителе транспортного средства, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Период не должен превышать 24 часов.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы страны и обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано.

Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине, что окажет поддержку в борьбе с государством-агрессором, пишут в издании.

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