У Латвії хочуть передавати Україні конфісковані авто з російською реєстрацією

Законопроєкт передбачає, що у разі, якщо авто не зареєстроване у Латвії або не виїжджає за межі країни та виявлено його несанкціоноване використання у дорожньому русі, транспортний засіб буде конфісковано.

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У Латвії Сейм затвердив у першому читанні поправки до Закону «Про дорожній рух», які передбачають заборону перебування в Латвії зареєстрованих у рф транспортних засобів. Про це пише видання «Delfi».

Законопроект передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в рф, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом.

Після закінчення перехідного періоду використання зареєстрованих у росії транспортних засобів у дорожньому русі Латвії буде дозволено, якщо людина перетинає територію країни транзитом.

Транспортний засіб, зареєстрований у рф, зможе перетнути територію Латвії транзитом лише один раз.

При цьому поправки зобов'язують, що перед в'їздом до Латвії особа буде зобов'язана подати інформацію про транспортний засіб, водія транспортного засобу, а також період часу, протягом якого автомобіль братиме участь у дорожньому русі в країні. Період не повинен перевищувати 24 години.

У разі, якщо транспортний засіб не зареєстрований у Латвії або не виїжджає за межі країни та виявлено його несанкціоноване використання у дорожньому русі, транспортний засіб буде конфісковано.

Планується, що конфісковані автомобілі будуть передані Україні, що надасть підтримку у боротьбі з державою-агресором, пишуть у виданні.

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