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Бандам Новой Зеландии придется прикрывать тату макияжем

17:33, 27 октября 2023
В Правительстве Новой Зеландии хотят ввести запрет на ношение бандитских символов.
Бандам Новой Зеландии придется прикрывать тату макияжем
Источник фото: The Guardian
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Участникам банд в Новой Зеландии может придется прятать оскорбительные татуировки под макияжем, если следующее правительство поддержит усиление контроля над их деятельностью, - сообщает The Guardian.

Представитель полиции от Национальной партии Марк Митчелл рассказал, что если предложенный запрет ношения бандитских нашивок, таких как большие знаки различия, прикрепленных к пиджакам, не приведет к ожидаемому результату, то члены банды могут вынуждены будут наносить тональный крем на свои лица, чтобы скрыть свои татуировки на лице или арестах лица.

Марк Митчелл подчеркнул, что правительство готово принять решительные меры, если банды будут пытаться обойти запрет на ношение бандитских символов и знаков отличия, и это может включать применение макияжа для маскировки своих оскорбительных татуировок. Национальная партия одержала победу на всеобщих выборах в этом месяце, но финальные результаты еще не подсчитаны, и продолжаются дискуссии о коалиционных соглашениях.

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