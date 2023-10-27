Бандам Нової Зеландії доведеться прикривати тату макіяжем

В Уряді Нової Зеландії хочуть ввести заборону на носіння бандитських символів.

Джерело фото: The Guardian

Учасникам банд в Новій Зеландії може доведеться ховати образливі татуювання під макіяжем, якщо наступний уряд підтримає посилення контролю над їхньою діяльністю, – повідомляє The Guardian.

Речник поліції від Національної партії Марк Мітчелл розповів, що якщо запропонована заборона носіння бандитських нашивок, таких як великі знаки розрізнення, прикріплених до піджаків, не призведе до очікуваного результату, то члени банди можуть змушені будуть наносити тональний крем на свої обличчя, щоб приховати свої татуювання на обличчі або арештах обличчя.

Марк Мітчелл наголосив, що уряд готовий прийняти рішучі заходи, якщо банди будуть намагатися обійти заборону на носіння бандитських символів і відзнак, і це може включати застосування макіяжу для замаскування своїх образливих татуювань. Національна партія отримала перемогу на загальних виборах цього місяця, але фінальні результати ще не підраховані, і тривають дискусії про коаліційні угоди.

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