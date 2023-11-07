Украинские беженцы в Чехии могут пожаловаться омбудсмену: в каких ситуациях помогут

Когда беженцы из Украины описывают свои конкретные проблемы в обращениях, омбудсмен может помочь им и инициирует переговоры с соответствующими органами.

Украинских беженцев в Чехии призывают сообщать о своих проблемах чешскому омбудсмену. Стало известно, в каких ситуациях чешский общественный защитник прав человека может помочь украинцам. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Так, чешский омбудсмен Станислав Кржечек предлагает украинцам помощь в решении их вопросов. Для беженцев выпустили новые листовки, которые будут раздаваться во всех Краевых центрах помощи Украине (KACPU), общественных организациях и других центрах помощи украинцам.

Украинцы в Чехии до сих пор нечасто обращались к уполномоченному по правам человека – в прошлом году поступило всего 120 заявлений. В этом году обращений меньше.

«Омбудсмен здесь для всех. Мы хотим, чтобы прибывающие из Украины знали, что они могут обращаться за помощью в тех же сферах, что и граждане Чехии. Поэтому сейчас мы создали информационную открытку, где описано, как омбудсмен может помочь украинцам», – отмечается на сайте.

Когда беженцы из Украины описывают свои конкретные проблемы в обращениях, омбудсмен может помочь им и инициирует переговоры с соответствующими органами. В то же время большее количество обращений помогает выявить системную проблему.

«Индивидуальные обращения помогут нам лучше аргументировать, комментируя правовые нормы, касающиеся беженцев. Таким образом, мы участвовали в комментировании всех версий пакета законов Lex Ukraine», – говорится в сообщении омбудсмена.

В частности, была выявлена проблема временной защиты после другой страны. Нескольким украинцам помогли получить убежище после Польши или Германии.

«Это большая системная проблема, которую мы интенсивно решаем», - отметил правозащитник.

В то же время украинцам предлагается обращаться за помощью омбудсмена в следующих случаях:

сотрудники Министерства внутренних дел не приняли заявление о предоставлении временной защиты или был отказ или отзыв статуса;

с нехваткой средств: не получили финансовую помощь или нет возможности оплатить срочный платеж;

с трудоустройством: проблемы с центром занятости или работодателем;

с жильем: требования платить за бесплатное жилье, отказ KACPU предоставить альтернативное жилье, когда человек имеет право;

дискриминация: худшее отношение из-за национальности или этнического происхождения.

Также можно обращаться с жалобами на работу учреждений, например учреждений здравоохранения или социальных служб. В то же время не смогут помочь решить такие вопросы: спор с работодателем или арендодателем, если этот вопрос решается через суд.

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