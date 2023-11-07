На Закарпатье водитель Audi на блокпосту сбил пограничника

Полиция задержала водителя, который на блокпосту совершил наезд на пограничника.

Источник фото: Полиция Закарпатской области

В Береговском районе полиция задержала водителя, который совершил наезд на пограничника, который нес службу на блокпосту, - сообщает полиция Закарпатской области.

По результатам расследования было установлено, что авария произошла на блокпосту в селе Яноши. Водитель, 34-летний житель города Рахов, управляя автомобилем «Audi», решил выполнить обгон другого авто, которое остановилось для проведения специальной проверки. Во время обгона водитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГПСУ, который находился на проезжей части дороги.

В результате наезда пограничника был госпитализирован с многочисленными травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля «Audi» был трезв. Согласно действующему законодательству, его задержали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Согласно уголовному кодексу Украины, за содеянное водителю может быть назначено наказание в виде до 8 лет лишения свободы с лишением права управления автомобилем до 3 лет.

Напомним, в Киеве на блокпосту сбили сотрудницу пограничной службы.

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