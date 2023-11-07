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  1. В Україні

На Закарпатті водій Audi на блокпосту збив прикордонника

21:55, 7 листопада 2023
Поліція затримала водія, який на блокпосту скоїв наїзд на прикордонника.
На Закарпатті водій Audi на блокпосту збив прикордонника
Джерело фото: Поліція Закарпатської області
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На Берегівщині поліція затримала водія, який вчинив наїзд на прикордонника, який виконував службу на блокпосту, – повідомляє поліція Закарпатської області.

За результатами розслідування було встановлено, що аварія сталася на блокпосту у селі Яноші. Водій, 34-річний мешканець міста Рахів, керуючи автомобілем «Audi», вирішив виконати обгін іншого авто, яке зупинилося для проведення спеціальної перевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу і скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ, який перебував на проїжджій частині дороги.

Внаслідок наїзду прикордонника було госпіталізовано з численними травмами різного ступеня важкості. Водій автомобіля «Audi» був трезвий. Згідно з чинним законодавством, його затримали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відповідно до кримінального кодексу України, за скоєне водію може бути призначено покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування автомобілем до 3 років.

Нагадаємо, у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби.

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