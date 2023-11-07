На Закарпатті водій Audi на блокпосту збив прикордонника

Поліція затримала водія, який на блокпосту скоїв наїзд на прикордонника.

Джерело фото: Поліція Закарпатської області

На Берегівщині поліція затримала водія, який вчинив наїзд на прикордонника, який виконував службу на блокпосту, – повідомляє поліція Закарпатської області.

За результатами розслідування було встановлено, що аварія сталася на блокпосту у селі Яноші. Водій, 34-річний мешканець міста Рахів, керуючи автомобілем «Audi», вирішив виконати обгін іншого авто, яке зупинилося для проведення спеціальної перевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу і скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ, який перебував на проїжджій частині дороги.

Внаслідок наїзду прикордонника було госпіталізовано з численними травмами різного ступеня важкості. Водій автомобіля «Audi» був трезвий. Згідно з чинним законодавством, його затримали за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відповідно до кримінального кодексу України, за скоєне водію може бути призначено покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування автомобілем до 3 років.

Нагадаємо, у Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.