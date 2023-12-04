В США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить мировой спрос, – СМИ

Как сообщается, США создают лучшее оружие в мире, но не могут производить его достаточно быстро.

Американские оборонные компании обладают недостатком мощностей для быстрого производства оружия, чтобы удовлетворить мировой спрос. Об этом сказано в проекте первой в истории Национальной оборонно-промышленной стратегии США, сообщает Politico.

Проект этой стратегии в ближайшие недели должен официально обнародовать Пентагон.

Отмечается, что пандемия коронавируса обнажила уязвимость цепи поставок, а вторжение рф в Украину и нападение ХАМАС на Израиль "обнаружили другой набор промышленных потребностей и соответствующих рисков", поскольку США пытаются производить оружие для поддержки Украины и Израиля.

В издании пишут, что в нынешнем виде оборонно-промышленная база США "не располагает достаточным потенциалом, возможностями, реагированием или устойчивостью, необходимыми для удовлетворения полного спектра потребностей военного производства с необходимой скоростью и в необходимых масштабах".

Также отмечается, что США создают лучшее оружие в мире, но не могут производить его достаточно быстро.

"Это несоответствие составляет растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с обязанностью поддерживать возможность активных боевых действий, одновременно сдерживая большую и технически более совершенную угрозу, надвигающуюся в Индо-Тихоокеанском регионе", – говорится в сообщении.

Для решения проблемы Министерство обороны США обещает развивать более устойчивые и инновационные цепи поставок, а также инвестировать в малый бизнес и больше внимания будет уделять инновациям.

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