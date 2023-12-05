Марк Цукерберг впервые за два года продал акции Meta на $185 миллионов

Цукерберг по-прежнему владеет примерно 13% Meta.

Марк Цукерберг впервые с ноября 2022 продал акции своей компании Meta Platfroms Inc на фоне роста их котировок. Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в документах, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Так, в ноябре разные организации, связанные с Цукербергом, продали почти 682 тыс. акций Meta на сумму около $185 млн.

Рыночная стоимость Meta с начала года до конца ноября взлетела на 172% – рекордными темпами среди крупнейших ИТ-компаний США, за исключением только Nvidia Corp. Цена акций приближается к историческому максимуму, зафиксированному в 2021 году.

Издание отмечает, что Цукерберг по-прежнему владеет примерно 13% Meta. Его состояние оценивается в $117,7 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.