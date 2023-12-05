Какой штраф могут «поймать» владельцы заведений, у которых нет знака о запрете курения

Для того, чтобы сообщить посетителям о запрете курения в местах и заведениях, в которых курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено, должен быть знак о запрете курения и текст «Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!».
На этом подчеркнули в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В случае, если знак не установлен, можно подать жалобу:
- в Госпродпотребслужбу;
- или через сервис Центра общественного здоровья.
Штраф для владельцев заведений, у которых нет такого знака, составляет 1000 грн.
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