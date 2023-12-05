Какой штраф могут «поймать» владельцы заведений, у которых нет знака о запрете курения

В случае, если знак о запрете курения не установлен, можно подать жалобу.

Источник фото: dpss.gov.ua

Для того, чтобы сообщить посетителям о запрете курения в местах и заведениях, в которых курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено, должен быть знак о запрете курения и текст «Курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!».

На этом подчеркнули в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В случае, если знак не установлен, можно подать жалобу:

в Госпродпотребслужбу;

или через сервис Центра общественного здоровья.

Штраф для владельцев заведений, у которых нет такого знака, составляет 1000 грн.

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