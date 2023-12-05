Воровали нефть из трубопровода: в Житомирской области сообщили о подозрении банде

Похищенную нефть злоумышленники сбывали подпольным производителям топлива и легальным предпринимателям на территории области и за ее пределами.

В Житомирской области полицейские сообщили о подозрении преступной группе, воровавшей нефть из трубопровода.

Как отмечает Национальная полиция Украины, организатором схемы являлся местный криминальный авторитет. Для похищения нефти из трубопровода члены преступной группы сделали врезку и сливали сырую нефть в специально оборудованный автомобиль.

«Имея связи в охране государственного предприятия, дельцы получали расписание и маршруты нарядов. Кроме того, имели спецсредства, позволявшие не привлекать к себе лишнее внимание: устройства ночного видения и приглушения радиосигнала. А также когда выходили на «дело», телефоны оставляли по местам проживания. Похищенную нефть в дальнейшем сбывали подпольным производителям топлива и легальным предпринимателям на территории области и за ее пределами», - говорится в сообщении.

В октябре этого года полицейские задержали 6 фигурантов на территории Звягельского района Житомирской области. Они как раз приехали за очередной партией нефти к месту незаконной врезки. Один из фигурантов пытался убежать, чтобы избавиться от доказательств.

В ходе дальнейших мер правоохранители установили новые факты совершения задержанными преступлений и причастность к ним еще нескольких их сообщников. На основании получения новых доказательств организатору преступной группы, семь ее участников следователи сообщили о подозрении.

Кроме того, 30 ноября были проведены 17 обысков в Житомирской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Изъято 70 000 гривен, около 10 000 долларов, автомобили, черные записи. Решается вопрос об избрании мер пресечения фигурантам.

Ранее мы писали, в Житомирской области правоохранители задержали шестерых участников группировки, которые сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Мозырь - Броды». Организовал деятельность группировки местный уголовник и привлек в качестве сообщников еще 5 человек.

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