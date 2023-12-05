В Испании судят агентов разведки, которые работали на США

Разведчики якобы передали секретные данные Испании ее союзнику – США.

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Суд в Испании начал расследование в отношении нескольких агентов Национального разведывательного центра страны, которых подозревают в передаче секретной информации в Соединенные Штаты, которые являются союзниками Испании, - сообщает El País.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отказалась раскрывать детали и лишь назвала это дело "секретным".

Однако отмечается, что недавно задержали двух агентов разведки. Судья из Мадрида уже начал следствие в связи с утечкой секретной информации в Соединенные Штаты.

Интересно, что агенты работали на союзника Испании, а не противника. Испанская разведка обычно сотрудничает с Соединенными Штатами и имеет высокий уровень обмена информацией с ними.

Одного из задержанных уже удерживают под стражей, тогда как другому объявили обвинения, но пока его отпустили. Оба агента являются менеджерами среднего уровня в испанской секретной службе.

По сообщению газеты, кражу документов обнаружили в одном из подразделений управления разведкой во время обычной проверки безопасности, которую регулярно проводят сотрудники.

Согласно законодательству Испании, за "содействие иностранному государству получением, фальсификацией или раскрытием секретной информации", испанским гражданам грозит до 12 лет заключения.

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