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Нужно ли сообщать ГНС об отсутствии объекта налогообложения рентой: ответ

23:20, 5 декабря 2023
НКУ не предусмотрено представление в контролирующий орган налогоплательщиком рентной платы заявления об отсутствии объекта налогообложения в отчетном периоде.
Нужно ли сообщать ГНС об отсутствии объекта налогообложения рентой: ответ
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Государственная налоговая служба в Черкасской области разъяснила, нужно ли сообщать ГНС об отсутствии объекта налогообложения рентой.

Так, согласно пп. 252.1.1 НКУ плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются субъекты хозяйствования, в том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, зарегистрированные в соответствии с законом как предприниматели, получившие право пользования объектом (участком) недр на основании полученных специальных разрешений на пользование недрами (специальное разрешение) в пределах конкретных участков недр с целью осуществления хозяйственной деятельности по добыче полезных ископаемых, в частности во время геологического изучения (или геологического изучения с последующей опытно-промышленной разработкой) в пределах указанных в таких специальных разрешениях объектах (участках) недр.

Плательщиками рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых являются землевладельцы и землепользователи, кроме субъектов предпринимательства, которые в соответствии с законодательством относятся к фермерским хозяйствам, осуществляющим хозяйственную деятельность по добыче подземных вод на основании разрешений на специальное водопользование (пп. 252.1.4) НКУ).

Форма налоговой декларации по рентной плате (Декларация) утверждена приказом Минфина от 17.08.2015 №719 (в редакции приказа Минфина от 07.11.2016 №927) с изменениями и дополнениями.

Расчет по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых осуществляется в приложении 1 к Декларации.

Декларация в части рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых подается по местонахождению участка недр, из которого добыты полезные ископаемые, в случае размещения такого участка недр в пределах территории Украины (пп. 257.3.3 НКУ).

Таким образом, для субъекта хозяйствования наличие специального разрешения или разрешения на специальное водопользование определяет обязанность такого субъекта подавать в контролирующий орган по основному или неосновному месту учета Декларации вместе с Приложением 1 (в части рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых), в том числе при отсутствии объекта налогообложения в некоторых отчетных (налоговых) периодах.

При этом нормами НКУ не предусмотрено представление в контролирующий орган налогоплательщиком рентной платы заявления об отсутствии объекта налогообложения (в т. ч. рентной платой за пользование недрами для добычи полезных ископаемых) в отчетном периоде.

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