В Бельгии упала 20-метровая рождественская елка: одна женщина погибла, еще два человека – травмированы

На центральные площади города Ауденарде вблизи новогодней ярмарки на людей упала рождественская елка.

В результате падения большой рождественской елки в бельгийском городе Ауденарде, одна женщина погибла, еще два человека получили травмы. Об этом сообщило местное управление по информации от Reuters.

Власти подтвердили, что женщина погибла, а два человека получили ранения в результате падения большой рождественской елки в городе Ауденарде в четверг вечером.

Видеозапись с камер наблюдения, опубликованная бельгийскими СМИ, показывает ярко освещенную 20-метровую рождественскую елку, которая медленно наклоняется и обваливается рядом с рождественской ярмаркой, во время вращения карусели на исторической площади города.

Представитель прокурора провинции Восточная Фландрия сообщил, что погибшей стала 63-летняя женщина из Ауденарде, а две местные жительницы легко пострадали.

"Расследование сосредоточится на том, было ли дерево должным образом закреплено, а также на влияние погоды", - заявил он.

Шторм "Пиа", который в четверг принес нарушения движения в Великобритании и Нидерландах, также обрушился на запад Бельгии, и метеослужба объявила желтый код предупреждения для прибрежных районов.

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