У Бельгії впала 20-метрова різдвяна ялинка: одна жінка загинула, ще двоє людей – травмовані

На центральні площі міста Ауденарде поблизу новорічної ярмарки на людей впала різдвяна ялинка.

Внаслідок падіння великої різдвяної ялинки в бельгійському місті Ауденарде, одна жінка загинула, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомило місцеве управління за інформацією від Reuters.

Влада підтвердила, що жінка загинула, а двоє людей отримали поранення внаслідок падіння великої різдвяної ялинки в місті Ауденарде у четвер увечері.

Відеозапис з камер спостереження, опублікований бельгійськими ЗМІ, показує яскраво освітлену 20-метрову різдвяну ялинку, яка повільно нахиляється та обвалюється поруч із різдвяним ярмарком, під час оберту каруселі на історичній площі міста.

Речник прокурора провінції Східна Фландрія повідомив, що загиблою стала 63-річна жінка з Ауденарде, а дві місцеві мешканки легко постраждали.

«Розслідування зосередиться на тому, чи було дерево належним чином закріплено, а також на вплив погоди», — заявив він.

Шторм «Піа», який у четвер приніс порушення руху у Великій Британії та Нідерландах, також обрушився на захід Бельгії, і метеослужба оголосила жовтий код попередження для прибережних районів.

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