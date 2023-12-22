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Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

  1. У світі

У Бельгії впала 20-метрова різдвяна ялинка: одна жінка загинула, ще двоє людей – травмовані

19:42, 22 грудня 2023
На центральні площі міста Ауденарде поблизу новорічної ярмарки на людей впала різдвяна ялинка.
У Бельгії впала 20-метрова різдвяна ялинка: одна жінка загинула, ще двоє людей – травмовані
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Внаслідок падіння великої різдвяної ялинки в бельгійському місті Ауденарде, одна жінка загинула, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомило місцеве управління за інформацією від Reuters.

Влада підтвердила, що жінка загинула, а двоє людей отримали поранення внаслідок падіння великої різдвяної ялинки в місті Ауденарде у четвер увечері.

Відеозапис з камер спостереження, опублікований бельгійськими ЗМІ, показує яскраво освітлену 20-метрову різдвяну ялинку, яка повільно нахиляється та обвалюється поруч із різдвяним ярмарком, під час оберту каруселі на історичній площі міста.

Речник прокурора провінції Східна Фландрія повідомив, що загиблою стала 63-річна жінка з Ауденарде, а дві місцеві мешканки легко постраждали.

«Розслідування зосередиться на тому, чи було дерево належним чином закріплено, а також на вплив погоди», — заявив він.

Шторм «Піа», який у четвер приніс порушення руху у Великій Британії та Нідерландах, також обрушився на захід Бельгії, і метеослужба оголосила жовтий код попередження для прибережних районів.

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