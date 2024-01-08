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  1. В мире

россия, вероятно, размещает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, – WSJ

15:03, 8 января 2024
Заявления Лукашенко о том, что рф завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, которые некоторые считают блефом, могут соответствовать действительности, пишут в СМИ.
россия, вероятно, размещает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, – WSJ
Источник фото: getty images / иллюстрация
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце прошлого месяца заявил, что россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в стране, пишет «The Wall Street Journal».

Издание отмечает, что американские официальные лица были немногословны по поводу своих разведывательных данных по передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует. Ранее советник США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне заявил, что путин начал «принимать меры по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси». Также издание со ссылкой на «CNN» пишет, что в июле Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что «нет оснований сомневаться» в заявлениях путина о отправке ядерного оружия в Беларусь.

«Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом в выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с россией», - пишет WSJ.

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