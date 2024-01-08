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  1. У світі

росія, вірогідно, розгортає ядерну зброю в Білорусі поруч із кордонами НАТО, – WSJ

15:03, 8 січня 2024
Заяви Лукашенка про те, що рф завершила розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, які деякі вважають блефом, можуть відповідати дійсності, пишуть у ЗМІ.
росія, вірогідно, розгортає ядерну зброю в Білорусі поруч із кордонами НАТО, – WSJ
Джерело фото: getty images / ілюстрація
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, що росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї в країні, пише «The Wall Street Journal».

Видання зазначає, що американські офіційні особи були небагатослівними щодо своїх розвідувальних даних щодо передачі, і цілком можливо, що Лукашенко блефує. Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван у червні заявив, що путін почав «вживати заходів щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі». Також видання з посилання на «CNN», пише, що у липні Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що «немає підстав сумніватися» в заявах путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.

«Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з росією», - пише WSJ.

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