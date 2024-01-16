Приложение для знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси с 15 февраля

С 15 февраля пользователи из Беларуси не смогут использовать сервисы приложения, войти в свой аккаунт, совершать покупки в приложении, обновлять платную подписку и покупать бонусы.

С 15 февраля 2024 приложение для знакомств Tinder выйдет с белорусского рынка. Об этом говорится на сайте приложения.

Отмечается, что с 15 февраля пользователи из Беларуси не смогут использовать сервисы приложения, войти в свой аккаунт, совершать покупки в приложении, обновлять платную подписку и покупать бонусы.

До этой даты создавать пары, общаться в чате и использовать любую активную подписку можно.

В компании отметили, что подписки, продление которых запланировано до 15 февраля, не будут продолжаться автоматически и с пользователей больше не будет взиматься плата за подписки.

В Tinder посоветовали белорусским пользователям потратить все приобретенные суперлайки и бусты до 15 февраля или запросить возврат средств.

«Вы можете удалить свой аккаунт Tinder непосредственно по настройкам Tinder до 15 февраля 2024 года. После этой даты вы можете удалить свой аккаунт с помощью инструмента «Управление моим аккаунтом», - отметили в компании.

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