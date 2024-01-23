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  1. В мире

НАТО подписало контракт на 1,1 млрд евро по поставке боеприпасов, часть из которых будет передана Украине

16:33, 23 января 2024
Контракт предусматривает поставку 220 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм с конца 2025 года.
НАТО подписало контракт на 1,1 млрд евро по поставке боеприпасов, часть из которых будет передана Украине
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Во вторник, 23 января, НАТО заключило контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму 1,1 миллиарда евро, при этом часть указанных снарядов будет передана в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после торжественной церемонии подписания соглашения, которая состоялась в штаб-квартире Альянса в Брюсселе отметил, что "война в Украине превратилась в битву за боеприпасы".

Соглашение было заключено от имени нескольких союзников, которые планируют либо передать полученные боеприпасы Украине, либо использовать их для пополнения собственных истощенных запасов. Масштабные оптовые закупки гарантируют более благоприятные ценовые условия.

Согласно заключенному контракту, планируется закупка примерно 220 тысяч артиллерийских боеприпасов, а первые поставки ожидаются в конце 2025 года. Производство и поставки боеприпасов будут осуществляться французской компанией Nexter и немецкой Junghans.

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