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  1. В Украине

Кабмин принял решение, стимулирующее развитие рынка спиртовых дистиллятов и спиртных напитков

15:16, 23 января 2024
В Минагрополитики отмечают, что решение правительства позволит стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства и создать рабочие места для населения.
Кабмин принял решение, стимулирующее развитие рынка спиртовых дистиллятов и спиртных напитков
Фото: facebook.com/mapfu2021
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что правительство 19 января приняло постановление №56, которым утвердило форму декларации соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства и определило порядок ее представления и регистрации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Реализация постановления позволит:

- подавать декларацию соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства территориальным органам Госпродпотребслужбы;

- подавать вместо аттестата производства зарегистрированную Госпродпотребслужбой декларацию соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства для получения лицензий на производство спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, что значительно упростит механизм получения соответствующих лицензий;

- обеспечить развитие рынка спиртовых дистиллятов и спиртных напитков;

- стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства и создать рабочие места для населения, в частности, в сельской местности.

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