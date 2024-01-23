Кабмин принял решение, стимулирующее развитие рынка спиртовых дистиллятов и спиртных напитков

В Минагрополитики отмечают, что решение правительства позволит стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства и создать рабочие места для населения.

Фото: facebook.com/mapfu2021

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что правительство 19 января приняло постановление №56, которым утвердило форму декларации соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства и определило порядок ее представления и регистрации. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Реализация постановления позволит:

- подавать декларацию соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства территориальным органам Госпродпотребслужбы;

- подавать вместо аттестата производства зарегистрированную Госпродпотребслужбой декларацию соответствия материально-технической базы малых производств дистиллятов требованиям законодательства для получения лицензий на производство спиртовых дистиллятов и спиртных напитков, что значительно упростит механизм получения соответствующих лицензий;

- обеспечить развитие рынка спиртовых дистиллятов и спиртных напитков;

- стимулировать развитие и легализацию малого предпринимательства и создать рабочие места для населения, в частности, в сельской местности.

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