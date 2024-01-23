Кабмін ухвалив рішення, яке стимулює розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв

У Мінагрополітики зазначають, що рішення уряду дозволить стимулювати розвиток і легалізацію малого підприємництва та створити робочі місця для населення.

Фото: facebook.com/mapfu2021

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що уряд 19 січня прийняв постанову №56, якою затвердив форму декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства та визначив порядок її подання та реєстрації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Реалізація постанови дозволить:

- подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства територіальним органам Дежпродспоживслужби;

- подавати замість атестата виробництва зареєстровану Держпродспоживслужбою декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства для отримання ліцензій на виробництво спиртових дистилятів та спиртних напоїв, що значно спростить механізм отримання відповідних ліцензій;

- забезпечити розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв;

- стимулювати розвиток і легалізацію малого підприємництва та створити робочі місця для населення, зокрема, в сільській місцевості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.