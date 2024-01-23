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  1. В Україні

Кабмін ухвалив рішення, яке стимулює розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв

15:16, 23 січня 2024
У Мінагрополітики зазначають, що рішення уряду дозволить стимулювати розвиток і легалізацію малого підприємництва та створити робочі місця для населення.
Кабмін ухвалив рішення, яке стимулює розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв
Фото: facebook.com/mapfu2021
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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що уряд 19 січня прийняв постанову №56, якою затвердив форму декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства та визначив порядок її подання та реєстрації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Реалізація постанови дозволить: 

- подавати декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства територіальним органам Дежпродспоживслужби;

- подавати замість атестата виробництва зареєстровану Держпродспоживслужбою декларацію відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв дистилятів вимогам законодавства для отримання ліцензій на виробництво спиртових дистилятів та спиртних напоїв, що значно спростить механізм отримання відповідних ліцензій;

- забезпечити розвиток ринку спиртових дистилятів та спиртних напоїв;

- стимулювати розвиток і легалізацію малого підприємництва та створити робочі місця для населення, зокрема, в сільській місцевості.

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