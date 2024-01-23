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ДБР повинно дотримуватись гарантій незалежності суддів та поважати авторитет правосуддя – Вища рада правосуддя.

Від 1,8 млн грн до 2,2 млн грн на рік, – яку зарплату декларував екс-працівник НАЗК Роман Норець

При цьому Роман Норець не вказав жодних грошових заощаджень.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

Адвокат відібрав у працівниці Вищого антикорупційного суду документи і не хотів повертати, - ВАКС

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Підписання суддею повного тексту вироку електронним підписом не у нарадчій кімнаті не свідчить про порушення її таємниці, — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що електронний примірник судового рішення виготовляється та підписується не безпосередньо суддею в нарадчій кімнаті.

  1. У світі

НАТО підписало контракт на 1,1 млрд євро з постачання боєприпасів, частина з яких буде передана Україні

16:33, 23 січня 2024
Контракт передбачає постачання 220 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм з кінця 2025 року.
НАТО підписало контракт на 1,1 млрд євро з постачання боєприпасів, частина з яких буде передана Україні
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У вівторок, 23 січня, НАТО уклало контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів на суму 1,1 мільярда євро, при цьому частина зазначених снарядів буде передана в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після урочистої церемонії підписання угоди, яка відбулася в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі відзначив, що «війна в Україні перетворилася на битву за боєприпаси».

Угода була укладена від імені кількох союзників, які планують або передати отримані боєприпаси Україні, або використовувати їх для поповнення власних виснажених запасів. Масштабні оптові закупівлі гарантують сприятливіші цінові умови.

Згідно з укладеним контрактом, планується закупівля приблизно 220 тисяч артилерійських боєприпасів, а перші поставки очікуються наприкінці 2025 року. Виробництво та постачання боєприпасів будуть здійснюватися французькою компанією Nexter та німецькою Junghans.

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