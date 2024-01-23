НАТО підписало контракт на 1,1 млрд євро з постачання боєприпасів, частина з яких буде передана Україні

Контракт передбачає постачання 220 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм з кінця 2025 року.

У вівторок, 23 січня, НАТО уклало контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів на суму 1,1 мільярда євро, при цьому частина зазначених снарядів буде передана в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після урочистої церемонії підписання угоди, яка відбулася в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі відзначив, що «війна в Україні перетворилася на битву за боєприпаси».

Угода була укладена від імені кількох союзників, які планують або передати отримані боєприпаси Україні, або використовувати їх для поповнення власних виснажених запасів. Масштабні оптові закупівлі гарантують сприятливіші цінові умови.

Згідно з укладеним контрактом, планується закупівля приблизно 220 тисяч артилерійських боєприпасів, а перші поставки очікуються наприкінці 2025 року. Виробництво та постачання боєприпасів будуть здійснюватися французькою компанією Nexter та німецькою Junghans.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.