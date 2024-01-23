путина и фсб оставили без интернета: неизвестные киберволонтеры взломали российского провайдера

Провайдер обеспечивал интернетом администрацию путина, фсб, органы местного самоуправления в москве и других регионах.

Источник фото: ГУР

В москве произошел сбой в работе провайдера, который предоставлял интернет-услуги для важных государственных структур российской федерации. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, этот сбой стал результатом успешных киберопераций неизвестных киберволонтеров.

Пострадала компания "Акадо-телеком", которая обслуживает ряд государственных учреждений в россии, в частности администрацию Путина, федеральную службу безопасности, федеральную службу охраны, органы местного самоуправления в Москве и других регионах, а также "Сбербанк" и другие объекты.

По данным, полученным 21 и 22 января, российские пользователи начали жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связи со службой поддержки "Акадо". Сбой существенно усложнил или даже сделал невозможным деятельность государственных учреждений агрессора как в москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в других регионах россии.

Точный объем нанесенного ущерба россии пока уточняется.

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