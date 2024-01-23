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путіна та фсб лишили без інтернету: невідомі кіберволонтери зламали російського провайдера

14:12, 23 січня 2024
Провайдер забезпечував інтернетом адміністрацію путіна, фсб, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах.
путіна та фсб лишили без інтернету: невідомі кіберволонтери зламали російського провайдера
Джерело фото: ГУР
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У москві стався збій у роботі провайдера, який надавав інтернет-послуги для важливих державних структур російської федерації. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, цей збій став результатом успішних кібероперацій невідомих кіберволонтерів.

Постраждала компанія «Акадо-телеком», яка обслуговує ряд державних установ у росії, зокрема адміністрацію путіна, федеральну службу безпеки, федеральну службу охорони, органи місцевого самоврядування у москві та інших регіонах, а також «Сбербанк» та інші об'єкти.

За даними, отриманими 21 та 22 січня, російські користувачі почали скаржитися на відсутність інтернету та неможливість зв'язку зі службою підтримки «Акадо». Збій суттєво ускладнив або навіть унеможливив діяльність державних установ агресора як у москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в інших регіонах Росії.

Точний обсяг завданих збитків росії поки що уточнюється.

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