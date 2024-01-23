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  1. В Україні

В Україні розроблять алгоритми дій на випадок хімічної, біологічної та радіаційної небезпеки

20:14, 23 січня 2024
В Україні існує законодавча база щодо того, як реагувати на подібні випадки, але «мирні» норми не можуть повністю відповідати вимогам воєнного часу, зазначив Михайло Радуцький.
В Україні розроблять алгоритми дій на випадок хімічної, біологічної та радіаційної небезпеки
Джерело фото: sof.mil.gov.ua
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Верховна Рада, міністерства, силові відомства та міжнародні партнери спільно розроблять алгоритми дій на випадок хімічної, біологічної та радіаційної небезпеки. Про це йшлося на першому установчому засіданні робочої групи з розробки Національного плану дій з реагування на CBRN загрози, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Так, за стандартами НАТО радіаційна, хімічна, біологічна та ядерна загрози класифікуються як CBRN загрози.

«В Україні існує законодавча база щодо того, як реагувати на подібні випадки. Але «мирні» норми не можуть повністю відповідати вимогам воєнного часу. Російські терористи вже підірвали дамбу Каховської ГЕС. Після чого стає зрозумілим, що вони готові піти на будь-які масштабні злочини проти України та людства. Тож держава на всіх рівнях має бути готовою до таких загроз», - пояснив рішення про розробку такого алгоритму Радуцький.

Над цим питання понад рік Україна працювала з міжнародними партнерами. Було прийнято рішення – створити робочу групу, яка б напрацювала чіткі алгоритми дій та внесла відповідні зміни до законодавства.

22 січня пройшло перше засідання ціїє групи, яка була створена на базі Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП. До неї входять три голови Комітетів парламенту та представники ще п’яти комітетів, всі дотичні до проблеми міністерства, представники силових відомств та державних інститутів.

Завдання членів робочої групи – проаналізувати чинну законодавчу базу, міжнародний досвід, розробити та впровадити Національний план дій з реагування на CBRN загрози.

Розроблений документ буде відповідати стандартам та нормам провідних країн світу.

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