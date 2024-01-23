В Украине разработают алгоритмы действий на случай химической, биологической и радиационной опасности

В Украине существует законодательная база о том, как реагировать на подобные случаи, но «мирные» нормы не могут полностью соответствовать требованиям военного времени, отметил Михаил Радуцкий.

Источник фото: sof.mil.gov.ua

Верховная Рада, министерства, силовые ведомства и международные партнеры совместно разработают алгоритмы действий на случай химической, биологической и радиационной опасности. Об этом шла речь на первом учредительном заседании рабочей группы по разработке Национального плана действий по реагированию на CBRN угрозы, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Так, по стандартам НАТО, радиационная, химическая, биологическая и ядерная угрозы классифицируются как CBRN угрозы.

«В Украине существует законодательная база о том, как реагировать на подобные случаи. Но «мирные» нормы не могут полностью соответствовать требованиям военного времени. Российские террористы уже подорвали дамбу Каховской ГЭС. После чего становится ясно, что они готовы пойти на любые масштабные преступления против Украины и человечества. Поэтому государство на всех уровнях должно быть готово к таким угрозам», - объяснил решение о разработке такого алгоритма Радуцкий.

Над этим вопрос больше года Украина работала с международными партнерами. Было принято решение – создать рабочую группу, которая наработала бы четкие алгоритмы действий и внесла соответствующие изменения в законодательство.

22 января прошло первое заседание этой группы, которая была создана на базе Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ. В нее входят три главы Комитетов парламента и представители еще пяти комитетов, все причастные к проблеме министерства, представители силовых ведомств и государственных институтов.

Задача членов рабочей группы – проанализировать действующую законодательную базу, международный опыт, разработать и внедрить Национальный план действий по реагированию на CBRN угрозы.

Разработанный документ будет отвечать стандартам и нормам ведущих стран мира.

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