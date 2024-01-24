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Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

Судьи КСУ Галина Юровская и Виктор Городовенко провели лекцию «Судья и искусственный интеллект: преимущества, вызовы и угрозы» в контексте заключения КСЕС, видео

Начат цикл тематических лекций, посвященных Заключению КСЕС «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве» от 1 декабря 2023 №26 (2023).

Правоохранители должны воздерживаться от обысков, задержаний и блокировок счетов предпринимателей, — Юлия Свириденко объяснила решение СНБО

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в соответствии с решением СНБО проверки бизнеса будут ограничены, а правоохранительные органы должны три месяца воздерживаться от обысков, задержаний и блокирования счетов.

Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

  1. В мире

В Нидерландах задержаны три человека по подозрению в обходе санкций против рф

13:50, 24 января 2024
Задержаны люди из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет.
В Нидерландах задержаны три человека по подозрению в обходе санкций против рф
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Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной сети контрабанды во избежание общеевропейских санкций против России, пишет Politico.

По данным издания, в Нидерландах задержали трех человек в возрасте 50 из Димена и Гааги. Аресты прошли 9 января, рейды также проводились в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Двое подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году, экспортировавшей "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциальным "военным назначением" в рф.

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