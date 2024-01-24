В Нидерландах задержаны три человека по подозрению в обходе санкций против рф

Задержаны люди из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет.

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной сети контрабанды во избежание общеевропейских санкций против России, пишет Politico.

По данным издания, в Нидерландах задержали трех человек в возрасте 50 из Димена и Гааги. Аресты прошли 9 января, рейды также проводились в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Двое подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году, экспортировавшей "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциальным "военным назначением" в рф.

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