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  1. У світі

У Нідерландах затримали трьох осіб за підозрою в обході санкцій проти рф

13:50, 24 січня 2024
Затримали осіб з Дімена та Гааги, усі у віці близько п'ятдесяти років.
У Нідерландах затримали трьох осіб за підозрою в обході санкцій проти рф
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Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної мережі контрабанди задля уникнення загальноєвропейських санкцій проти росії, пише Politico.

За даними видання, у Нідерландах затримали трьох осіб віком за 50 з Дімена та Гааги. Арешти відбулися 9 січня, рейди також проводилися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році, яка експортувала "технологічне та лабораторне обладнання" з потенційним "військовим призначенням" до рф.

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