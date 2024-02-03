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  1. В мире

Эстония планирует вернуть в Украину коллекцию скифского золота и монет греческого периода

23:30, 3 февраля 2024
Украинские археологи доказали, что находки в большинстве своем относятся к древностям на востоке и юге Украины, включно с временно оккупированным Крымом.
Эстония планирует вернуть в Украину коллекцию скифского золота и монет греческого периода
Источник фото: err.ee/PPA
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Эстония отреставрировала конфискованную у латвийца в 2018 году коллекцию украинского скифского золота и монет греческого периода Крыма. Как пишет Общественное, вещи планируют вернуть в Украину.

Эстонская общественная телерадиовещательная компания (ERR) сообщила, что в 2018 году эстонские пограничники остановили латвийца, который прибыл из рф. Подозрения у пограничников возникли из-за того, что мужчина пытался провезти в своем грузовике семь килограммов мяса. После детального осмотра было обнаружено в общей сложности 274 старинных золотых и серебряных украшений, монеты, сосуд для питья, конский головной убор и другие артефакты.

Исторический музей установил, что возраст одних монет превышает 2000 лет, и они относятся ко времени бывшего царя Фракии Лисимаха.

Украинские археологи доказали, что находки в большинстве своем относятся к древностям на востоке и юге Украины, включно с временно оккупированным Крымом.

Источник фото: err.ee/PPA

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