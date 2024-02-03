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  1. У світі

Естонія планує повернути в Україну колекцію скіфського золота та монет грецького періоду

23:30, 3 лютого 2024
Українські археологи довели, що знахідки здебільшого відносяться до старожитностей на сході та півдні України, включно з тимчасово окупованим Кримом.
Естонія планує повернути в Україну колекцію скіфського золота та монет грецького періоду
Джерело фото: err.ee/PPA
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Естонія відреставрувала конфісковану у латвійця у 2018 році колекцію українського скіфського золота та монет грецького періоду Криму. Як пише Суспільне, речі планують повернути в Україну.

Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR) повідомила, що у 2018 році естонські прикордонники зупинили латвійця, який прибув з рф. Підозри у прикордонників виникли через те, що чоловік намагався провезти у своїй вантажівці сім кілограмів м'яса. Після детального огляду було виявлено загалом 274 старовинні золоті та срібні прикраси, монети, посудину для пиття, кінський головний убір та інші артефакти.

Історичний музей встановив, що вік одних монет перевищує 2000 років, і вони відносяться до часу колишнього царя Фракії Лисимаха.

Українські археологи довели, що знахідки здебільшого відносяться до старожитностей на сході та півдні України, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Джерело фото: err.ee/PPA

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